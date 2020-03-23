Врачи экстренной медпомощи не будут делать экспресс-тесты на коронавирус, - Минздрав

Экспресс-тесты на коронавирус, в случае подозрения на COVID-19, будут проводить только врачи определенных учреждений здравоохранения. Работники экстренной медпомощи не будут делать экспресс-тесты.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения

"В случае, если у вас есть признаки острого респираторного заболевания, звоните своему семейному врачу. Экстренная медицинская помощь выезжает только в ургентных случаях. Медицинские работники экстренной помощи не будут проводить тест на COVID-19", - говорится в сообщении.

Минздрав подчеркивает, что экспресс-тесты проводятся для первичной санитарной сортировки пациентов, а окончательный диагноз ставится после проведения полимеразной цепочной реакции.

Напомним, ночью в Украину из Китая прибыл самолет с партией тестов на коронавирус. Военный борт привез два вида тестов: для ПЦР и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики.

По состоянию на вечер 22 марта в Украине выявили 73 случая коронавирусной болезни COVID-19. Министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения из-за эпидемии.