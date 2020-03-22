После закрытия вокзала в Киеве сотням бездомных негде ночевать - волонтеры

Волонтеры считают, что в приюте для бездомных не хватит места для всех

После того, как в Киеве закрыли железнодорожный вокзал, несколько сотен бездомных оказались на улице.

Об этом LB.ua рассказали волонтеры.

Директор Департамента социальной политики КГГА Руслан Свитлый посоветовал бездомным обратиться в Дом социальной заботы.

"У нас есть Дом социальной заботы на улице Суздальской, 4. Все бездомные об этом знают. Их информирует социальный патруль, который курсирует по городу. В этом заведении бездомный может переночевать, помыться. Также ежедневно социальный патруль выезжает на места скопления бездомных и кормит их бесплатными обедами", - рассказал Свитлый.

Однако мест на всех бездомных в приюте на Суздальской не хватит, утверждают волонтеры.

“Сейчас там живет 100 человек, а рассчитан он на 150-170 человек. На вокзале сотни людей и только часть может попасть на Суздальскую", - рассказала волонтерка инициативы “Помоги бездомному” Ольга Роменская, которая 21 марта посещала Дом социальной заботы.

В КГГА настаивают: в Доме на Суздальской пока остаются свободные места, а бездомные не хотят туда идти.

“Мы работаем с этими бездомными (с вокзала, - ред.). Но мы не имеем возможности по Конституции идти против прав и свобод человека. Мы не можем их заставить идти на Суздальскую. Для того, чтобы даже попасть на Суздальскую, бездомный должен пройти медицинское обследование. Они не хотят”, - утверждает Свитлый.

По его словам, в Киеве не планируют размещать палатки Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, как обычно это делают зимой для обогрева.

“По данным метеорологической службы, снег будет только сегодня. Дальше будет только теплая погода. По нормам законодательства, мы должны это делать, если температура не будет превышать определенного градуса. ГСЧС разворачивала (палатки, - ред.), но мы сейчас вводим программу с волонтерами и общественными организациями, чтобы в каждом районе было место, где они могут ночевать”, - рассказал Свитлый.

Директор Департамента социальной политики КГГА рассказал, что “социальный патруль обрабатывает дезинфицирующими средствами места скопления бездомных и проводит с ними разъяснительную работу”. Маски бездомным раздавать не планируют ввиду их отсутствия.