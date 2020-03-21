Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 47

По состоянию на 21:00 субботы в Украине были официально подтверждены 47 случаев коронавирусной болезни. Это на шесть больше по сравнению с пятницей. Все новые случаи - в Киеве.

Об этом сообщил в фейсбуке Центр общественного здоровья Минздрава

18 позитивных результатов подтвердила центральная вирусологическая референс-лаборатория, остальные 29 - региональные.

По сравнению с предыдущим днем в статистике больше нет Харьковской области, а один случай переместили в Киевскую область. При этом в Харьковской области уже успели объявить чрезвычайную ситуацию.

География болезни в Украине выглядит так:

Черновицкая область - 25 случаев. Киев - 9 случаев. Киевская область - 4 случая. Днепропетровская область - 2 случая. Житомирская область - 2 случая. Ивано-Франковская область - 2 случая. Донецкая область - 1 случай. Львовская область - 1 случай. Тернопольская область - 1 случай.

Три случая Радомышле, Черновцах и Ивано-Франковске привели к летальному исходу, а один человек выздоровел.