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Новое правительство Словакии принесло присягу в масках и перчатках

Пандемия коронавируса наложила отпечаток на церемонию.

Президент Словакии Зузана Чапутова в субботу назначила новое правительство во главе с премьер-министром Игорем Матовичем.

Об этом пишет Associated Press.

В условиях пандемии члены правительства и президент страны во время церемонии были одеты в маски и перчатки.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Кабмин Словакии возглавил Игорь Матович, чья правоцентристская партия OĽaNO набрала 25% голосов 29 февраля. Также в правящую коалицию и правительство вошли представители партий "Мы семья", "SaS" и "За людей".

В Словакии в настоящее время зарегистрировано 137 подтвержденных случаев.

Напомним, что предыдущий премьер Словакии Петер Пеллегрини недавно отметился скандальным заявлением о том, что Украина продала Германии за наличные около 2 млн медицинских масок. 

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