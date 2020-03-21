Президент Словакии Зузана Чапутова в субботу назначила новое правительство во главе с премьер-министром Игорем Матовичем.

Об этом пишет Associated Press.

В условиях пандемии члены правительства и президент страны во время церемонии были одеты в маски и перчатки.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Кабмин Словакии возглавил Игорь Матович, чья правоцентристская партия OĽaNO набрала 25% голосов 29 февраля. Также в правящую коалицию и правительство вошли представители партий "Мы семья", "SaS" и "За людей".

В Словакии в настоящее время зарегистрировано 137 подтвержденных случаев.

Напомним, что предыдущий премьер Словакии Петер Пеллегрини недавно отметился скандальным заявлением о том, что Украина продала Германии за наличные около 2 млн медицинских масок.