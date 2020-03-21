Коронавирус в ОРДЛО: попытка побега, липовые справки и нехватка медперсонала

Пока во всем мире признают, что ситуация с коронавирусом является по-настоящему серьезной , и не пытаются скрывать, что заболевшие есть, на оккупированных территориях Донбасса ситуация остается совсем иной. Похоже, РФ и подконтрольные ей оккупационные администрации решили делать из ОРДЛО своего рода "витрину русского мира". Сейчас они утверждают, что только там нет заболевших и только там ситуация на самом деле под контролем. Но это не так...

Фото: iana-mihailova.livejournal.com КПП *Еленовка*

Без докторов, но с паспортами РФ

По состоянию на утро 20 марта, основные пропагандистские ресурсы боевиков – как в ОРДО, так и в ОРЛО - продолжают рассказывать, что ни одного случая заболевания COVID-19 зарегистрировано не было. Это поразительное единодушие наблюдается и во введении превентивных мер, как например "режима повышенной готовности" и приостановки "гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса".

Но есть сразу несколько важных нюансов: "режим повышенной готовности" был введен в обеих нелегальных образованиях с 14 марта, но изначально не подразумевал закрытия учебных заведений и требовал от граждан, "вернувшихся из опасных стран", самоизолироваться на 14 дней, сообщив в местные фейковые "минздравы" о своем местонахождении. Предполагался лишь отказ от массовых мероприятий, причём в "ЛНР" утверждали, что массовым мероприятием считается то, в котором задействовано свыше 50 человек, а вот в "ДНР" говорили об ограничении мероприятий численностью свыше тысячи человек.

Переход на "дистанционное обучение" был согласован так называемой ДНР лишь с 19 марта, а вот соседняя "республика" с объявлением карантина по-прежнему не спешит.

Фото: facebook/Восточная Правозащитная Группа В учебных заведениях ОРДЛО продолжается учеба

Перед закрытием границ РФ 18 марта в ОРДЛО наблюдалась настоящая паника: во всех локальных группах в соцсетях распространялись вопросы о том, можно ли выехать из оккупированных районов в РФ без русского паспорта, который, несмотря на всю официально декларируемую браваду МВД РФ и местных «чиновников», получили далеко не все жители захваченных территорий. Деятели нелегальных администраций и местные "силовики" правдами и неправдами штурмовали границу между оккупированными территориями востока Украины и РФ, пытаясь вывезти хотя бы свои семьи.

Такие реакции вполне объяснимы, ведь в ОРДО вполне официально говорят о 43 смертях с начала года от…свиного гриппа, настаивая на том, что "коронавируса в республике нет и быть не может". И местные "чиновники", давно усвоившие искусство перевода с языка русского начальства на человеческий, поняли раньше остальных: от коронавируса спасать никто их не собирается: в случае заражения и тяжелого протекания болезни лечить будут в лучшем случае от обычной простуды или обыкновенного сезонного гриппа.

Но и это – достаточно оптимистичный сценарий, который в принципе имеет смысл рассматривать разве что для Донецка и Луганска, но так "повезет" далеко не всем. В других населенных пунктах оккупированных районов Донецкой и Луганской областей катастрофически не хватает врачей – и об этом говорят не только представители гуманитарных организаций, но и местные оккупационные администрации. Например, о том, что в конце 2018 года в Иловайске умер последний врач-педиатр открыто заявляла и так называемый министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

Фото: скрин youtube Ольга Долгошапко

Она же приводила и цифры в целом по "республике" – не хватает 6 тыс. врачей и 7, 5 тыс. медработников среднего звена. Аналогичная ситуация и в так называемой "ЛНР": уже несколько лет подряд оккупационные "профильные министры" и "и. о." говорят о том, что не хватает примерно 40% от необходимого количества докторов.

В ответ на панику Пушилин своим указом запретил "выезд за пределы республик представителям народного совета и других органов власти" ОРДО, а также "главам местных администраций", приостановив возможность въезда на оккупированные территории всем тем, кто не имеет постоянной регистрации в ОРДО.

Вместо карантина – замок и решетка

В псевдореспубликах намерены полностью перекрыть движение через КПВВ с 21 марта и "до особого распоряжения", аргументируя это тем, что "ситуация с коронавирусом в Украине будет значительно ухудшаться". Но, по сути, эта мера направлена только на то, чтобы лишить проживающих на оккупированных территориях жителей Украины возможности получить сколь-нибудь квалифицированную помощь.

И можно сколько угодно пытаться говорить о том, что "Украина первой приостановила работу КПВВ", но между тем, что делает Украина, и тем, что делает РФ руками марионеточных администраций, есть существенная разница. Командование ООС оставляет возможность вернуться на свободные территории тем, кто имеет постоянную регистрацию в свободных городах, и позволяет вернуться в ОРДЛО тем, кто прописан там. Оккупационные власти намерены заточить в псевдореспубликах всех тех, кто по каким-либо причинам имеет несчастье находиться там в данный момент.

Фото: EPA/UPG Жители оккупированных территорий идут на КПП *Еленовка* в попытке перехода на подконтрольную Украине территорию, 14 марта 2020

То есть в ОРДЛО твердо решили "возрождать славные традиции СССР" до самого конца: в случае чрезвычайной ситуации, как нынешняя пандемия – до последнего делать вид, что ничего не происходит, довести ситуацию до настоящей катастрофы, что совершенно не исключено, если учесть состав населения ОРДЛО – в основном в псевдореспубликах остаются пенсионеры, которые и находятся в группе риска COVID-19, а потом еще и "гордо отвергать помощь коварного запада".

А между тем "Восточная правозащитная группа" опубликовала шокирующие данные: с 9 по 16 марта в больницы, находящиеся на оккупированных территориях обращалось с подозрением на ОРВИ более 600 человек, а с подозрением на пневмонию – почти сто жителей. Украинский омбудсмен Людмила Денисова уже призвала гуманитарные организации помочь с обеспечением тестами на коронавирус жителей временно неподконтрольных Украине территорий.

Эта ситуация демонстрирует сразу несколько принципиально важных для дальнейшего разговора о какой бы то ни было реинтеграции вещей:

- оккупационные администрации не справляются со своими гуманитарными обязательствами как оккупирующей стороны. Более того, в РФ и дальше намерены отстаивать линию "гражданской войны на юго-востоке Украины", в рамках которой неизбежны рассказы о том, как Украина "не позаботилась", " недоглядела", "не помогла жителям Донбасса". Это не демонстрирует ничего, кроме цинизма российских чиновников, но украинской стороне не стоит плестись в рамках этого ложного дискурса, а апеллировать к международному гуманитарному праву;

Фото: EPA/UPG Жители оккупированных территорий идут на КПП *Еленовка* в попытке перехода на подконтрольную Украине территорию, 14 марта 2020

- уже сделанные украинскими правозащитниками и официальными лицами заявления доказывают: несмотря на то, что нам отказано в возможности оказать помощь жителям ОРДЛО, мы – единственная сторона, которую в действительности беспокоит судьба мирного населения оккупированных территорий;

- можно не сомневаться, что вопросы здравоохранения будут серьезным и отдельным вызовом в рамках реинтеграции. Нам неизбежно потребуется помощь международных гуманитарных организаций в восстановлении системы здравоохранения и – главное – доверия к ней среди местного населения.