ВОЗ: "Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной"
ВОЗ: "Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной"
​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
​На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
​На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону
Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
Всю Италию закрыли на карантин
Всю Италию закрыли на карантин
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
ГлавнаяОбществоПроисшествия

На оккупированной части Донецкой области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

При прохождении КПВВ на границе с РФ у нее была температура 37,2.

На оккупированной части Донецкой области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
Фото: replyua.net

На временно оккупированной территории Донецкой области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирусную болезнь. Об этом сообщает Нromadske со ссылкой на пресс-службу «Минздрава ДНР».

При прохождении КПВВ «Новошахтинск» на границе с РФ 9 марта у женщины зафиксировали температуру 37,2.

«Случай определен как подозрительный на коронавирус. Она находится под контролем в инфекционном отделении», - сказано в заявлении.

У оккупантов «ДНР» нет тест-систем для выявления коронавируса. Там заявляли, что будут отправлять анализы в российскую лабораторию.

Накануне украинская разведка сообщила, что сообщила, что Россия собирается отправить в ОРДЛО имеющего российский паспорт гражданина Украины, у которого подозревают коронавирус. Силовики заявляли, что человека (согласно сообщению - мужчину) перевезут через границу в районе пункта пропуска "Должанский".

Напомним, на данный момент в Украине зарегистрирован один случай коронавирусной болезни COVID-19 у жителя Черновицкой области.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также