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Госпогранслужба Украины запретила въезд члену партии "Единая Россия"

Он был награжден медалью "За возвращение Крыма" 

Фото: dpsu.gov.ua
Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили россиянина, который прилетел в украинскую столицу из Минска. Он заявил, что прибыл с частной целью, а также собирается провести переговоры о добыче гранита.

Кроме этого, он сообщил, что является гендиректором одного из литейно-механических заводов в России, сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

"Но в ходе дополнительной проверки пограничники установили, что он является членом партии "Единая Россия", представителем общественного совета МВД РФ в городе Ногинск, имеет отличия от президента и Госдумы РФ, Московской областной думы и силовых структур, в том числе медаль "За возвращение Крыма", - говорится в сообщении.

Россиянину отказали во въезде и запретили ему посещать Украину сроком на три года. Также о нем сообщили в СБУ.

В тот же день гражданина РФ вернули обратным рейсом в Минск.

Напомним, в феврале в Украину не пустили российских пропагандистов, которые ехали в Киев читать лекции. 

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