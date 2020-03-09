В штабе ООС сообщили о 8 обстрелах боевиков с начала суток

С начала понедельника, 9 марта, незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое поражение, информирует пресс-центр Операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Обстрелам подверглись Широкино, Гнутово, Водяное, Орехово, Зайцево, Новолуганское, Луганское, Авдеевка.

В штабе ООС информировали, что противник пренебрег правилами Международного гуманитарного права и совершил обстрел санитарного автомобиля.

"С помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, которое имело маркировку эмблемы Красного креста", - говорится в сообщении.

В результате обстрела санитарного автомобиля украинские военнослужащие не пострадали.

Как сообщалось, 8 марта на Донбассе произошло шесть обстрелов, в результате которых погиб боец 57-й ОМПБр Евгений Черных. При попадании ПТУР в грузовик с солдатами еще трое украинских военных были ранены. Кроме того, во время обстрелов украинских позиций еще три человека получили ранения.