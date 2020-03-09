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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Житомирской области в ДТП погибли годовалый ребенок и трое взрослых

Женщина с дочерью ехали в аэропорт в Киеве.

Фото: zt.npu.gov.ua

В поселке Любар Житомирской области из-за столкновения легковых автомобилей BMW и Daewoo Lanos погибли четыре человека, в том числе годовалый ребенок с гражданством Италии.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

Авария произошла в 4:15 утра на дороге Житомир - Черновцы. По предварительной версии, виновником стал 23-летний водитель BMW. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате столкновения оба водителя и 34-летняя пассажирка Daewoo погибли на месте аварии. Ее маленькая дочь скончалась в реанимации. Женщина-украинка c ребенком ехала от родственников в Хмельницкой области в аэропорт в Киеве.

Фото: zt.npu.gov.ua

Фото: zt.npu.gov.ua

В аварии выжил пассажир BMW, 25-летний житель села Громады Любарского района. Он находится в больнице.

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