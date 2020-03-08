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Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Тернополем

ЗАЗ-1103 занесло на мокром асфальте и выбросило на полосу встречного движения.

Фото: https://tp.npu.gov.ua/

В Тернопольской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего пять человек пострадали. Об этом информирует областная полиция.

Авария произошла в воскресенье около 8 утра на участке автодороги Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка. 

"По предварительной информации, водитель ЗАЗ-1103, 1995 года рождения, не справился с управлением, машину занесло на мокром асфальте и выбросило на полосу встречного движения. В результате такого маневра автомобиль врезался в Volkswagen Vento под управлением львовянина", - сообщили в полиции.

В результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля ЗАЗ, а также четырехлетний ребенок из машины Volkswagen.

Напомним, ранее при столкновении легковушки с грузовиком в Борисполе погибли три человека.

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