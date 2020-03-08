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Во Львове мужчина зарезал женщину и ее дочь

Его задержали через несколько часов после убийства.

Во Львове мужчина зарезал женщину и ее дочь
Фото: Ufa1

Во Львове полиция задержала 47-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве женщины и ее дочери. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Трагедия произошла 7 марта в многоквартирном доме на улице Антоновича.

Полицию вызвали жители дома, увидев на дверях квартиры следы крови. Внутри полиция обнаружила мертвыми двух женщин.

Погибшими оказались жительницы квартиры возрастом 57 и 36 лет, мать и дочь. На их телах эксперты обнаружили многочисленные колото-резаные раны.

"Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили соседей и знакомых жертв, а также пересмотрели камеры видеонаблюдения. Уже через несколько часов было установлено, что к убийству женщин причастен 47-летний львовянин", - сообщили в полиции.

Злоумышленник задержан. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее полиция раскрыла резонансное убийство в Харькове. Молодую женщину зарезали ради мобильного телефона и личных вещей.

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