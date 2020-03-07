В воскресенье в Киеве до +11 градусов и умеренный дождь

Ночью в столице +4…+6 градусов.

В воскресенье, 8 марта, в Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +9…+11 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +6…+12 градусов.

В Карпатах дождь и мокрый снег, температура ночью и днем +2…8, днем +6...+12 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +7…+13 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, местами дождь, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +9…+14 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +9…+14 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +13…+19 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +14…+19 градусов.