Сотрудники полиции раскрыли резонансное убийство, которое произошло в Харькове на прошлой неделе.

Об этом говорится на сайте полиции.

Жертва - 25-летняя жительница Харьковской области. Ее обгоревшее тело с резаными ранами на голове и шее нашли 1 марта в бетонной трубе под дамбой возле речки Уда, недалеко от Станционной улицы.

Фото: hk.npu.gov.ua

В ходе следствия было установлено, что женщина вышла из дома 29 февраля, не сказав родственникам, куда направляется. При себе у нее был рюкзак и мобильный телефон. Полиция считает, что именно ради личных вещей ее и убили.

6 марта сотрудники харьковского уголовного розыска и областной полиции задержали в поселке Песочин двух подозреваемых. Это 30-летний местный житель и 27-летний житель Харькова, оба раньше были судимы.

Они сознались в убийстве.

Фото: hk.npu.gov.ua

"Злоумышленники признались, что умысел на завладение имуществом своей знакомой у мужчин возник еще в середине февраля. 29 февраля они встретились с девушкой и после совместного употребления алкогольных напитков заманили ее якобы на прогулку по берегу реки. Злоумышленники нанесли потерпевшей разбитой бутылкой резаные раны шеи и головы, спрятали тело в трубу, где подожгли. После совершения преступления мужчины завладели личными вещами погибшей и стали скрываться, постоянно меняя свое местонахождение, отключив мобильные телефоны", - рассказал заместитель начальника следственного управления полиции Харьковской области Андрей Шарнин.

Задержанным сообщили о подозрении по ч.4 ст.187 (разбой) и ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Им грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, что в 2019 году в Украине произошло минимальное количество убийств за время независимости.