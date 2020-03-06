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Windrose запустит прямое авиасообщение между Киевом и Кривым Рогом

Рейсы будут выполняться из аэропорта "Борисполь". 

Windrose запустит прямое авиасообщение между Киевом и Кривым Рогом
Фото: Крылья

Авиакомпания Windrose решила в июле запустить рейс "Киев – Кривой Рог" из международного аэропорта "Борисполь" (Киевская область). Об этом сообщил директор аэропорта "Кривой Рог" Игорь Лашин.

Рейсы будут выполняться на самолетах ATR-72 (до 74 пассажиров). Авиакомпания будет выполнять рейсы ежедневно.

Напомним, Windrose также с апреля запустит ежедневные рейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом. Кроме того, с ноября 2020 года Windrose намерена запустить также рейсы в Ивано-Франковск. 

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