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Жители многоэтажек в Киеве могут начать подачу заявлений на отключение отопления, чтобы не переплачивать

Необходимо, чтобы на это согласились не мене 75% жителей. 

Жители многоэтажек в Киеве могут начать подачу заявлений на отключение отопления, чтобы не переплачивать
Фото: depositphotos/LCalek

В Киеве жители многоэтажек уже могут подавать заявления на отключение отопления, чтобы не переплачивать. Для этого нужно, чтобы такое решение поддержали не менее 75% жителей на общедомовых сборах, протокол которых необходимо подать в компанию, которая поставляет тепло.  

Если на сборах не удалось собрать всех жителей, можно принять решение путем письменного анкетирования, и так же отправить протокол. Об этом сообщили на странице Киевской городской госадминистрации в Facebook. 

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, действующее законодательство дает много возможностей жителям многоэтажек самим принимать решения. 

"Главное - достичь консенсуса с большинством соседей. Если люди считают, что готовы отключить отопление и не платить лишнего, мы такую возможность даем. Инициативная группа в составе не менее трех человек должна созвать и провести сборы. Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 75% жителей (считается по площади квартир)", - пояснил он. 

Напомним, что согласно с законодательными нормами, орган местной власти может прекратить отопительный сезон, когда среднесуточная температура поднимается до +8 градусов и держится как минимум трое суток подряд. 

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