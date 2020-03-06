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В зоне ООС за прошлые сутки произошло 10 обстрелов, травмированы 3 военных

Противник применял запрещенные минометы и артиллерийские системы. 

В зоне ООС за прошлые сутки произошло 10 обстрелов, травмированы 3 военных
Фото: EPA/UPG

За 5 марта российские оккупационные войска на Донбассе 10 раз открывали огонь, в том числе и используя запрещенное вооружение.

Противник применял артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Рядом с Авдеевкой оккупанты применяли миномет калибра 82 мм (7 мин), 4 раза стреляли из станкового противотанкового гранатомета, также стреляли из противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

Дважды оккупанты стреляли возле Зайцевого - 15 мин из миномета 82-мм, применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Рядом с Новотошковским выпустили 10 мин из миномета 120 мм. 

Четыре обстрела возле Орехового произошли из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 4 снаряда, из минометов 120 мм - 7 мин, еще 2 мины выпустили из 82-мм миномета.

Рядом с Новозванкой стреляли их противотанкового ракетного комплекса, а неподалеку Луганского сделали 3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, применяли автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Помимо этого, противник совершил провокационные обстрелы участка разведения №3, используя стрелковое оружие. Пострадавших нет, ответный огонь украинские защитники не открывали, соблюдая режим тишины.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение, еще двое получили боевые поражения", - добавили в Минобороны.

Напомним, вчерашний обстрел оккупантами участка разведения сил возле Петровского был зафиксирован миссией ОБСЕ. 

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