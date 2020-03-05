Вавриш и Исаенко собираются застроить береговую линию Подола

Земля является территорией общественной застройки и не предназначена для жилья.

Департамент градостроительства и архитектуры Киева выдал компании SAGA Development градостроительные условия и ограничения для строительства жилого комплекса "Новый Подол" в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные реестра выданных градостроительных условий и ограничений, передают Українськi Новини. Документ был утвержден приказом департамента №76 от 22 января.

Градостроительные условия и ограничения выданы для реконструкции имущественного комплекса, расположенного на улицах Набережно-луговая и Набережно-Крещатицкая, под многофункциональный центр.

Целевое назначение участков под застройку - строительство и обслуживание зданий рынковой инфраструктуры, территория общественных зданий и сооружений.

Общая площадь участков под застройку - 12,9 га.

Фото: Лун

Согласно градостроительным условиям и ограничениям, предельная высота зданий составляет 27 м, фактическая высота будет определяться проектной документацией.

Участки находятся в историческом центре Киева, поэтому застройщик должен получить согласование у уполномоченных органов охраны культурного наследия.

Кроме того, участок проектирования попадает в санитарно-защитную зону от промышленных объектов, часть участка - прибрежно-защитную полосу, часть - в зону строительства Подольско-Воскресенского моста. Раньше планировалось, что он будет заканчиваться на пересечении улиц Межигорская и Набережно-Луговая, но от этой идеи могут отказаться из-за дороговизны.

Ранее SAGA Development сообщала о планах построить жилкомплекс на территории Киевского речного порта вдоль улицы Набережно-Луговой от Рыбальского моста до судоремонтного завода. На сайте компании комплекс назван "Новый Подол".

Saga Development - девелоперская компания экс-чиновника КГГА Андрея Вавриша. Ее партнер по проекту - компания Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко.