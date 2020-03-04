В киевских школах ввели "пятиминутки здоровья"

КГГА обязала все учебные заведения столицы усилить контроль за состоянием здоровья детей и в случае ухудшения самочувствия, в первую очередь, измерять им температуру. Об этом сообщил пресс-центр КГГА.

Отмечается, что при необходимости родителей будут информировать о состоянии ребенка.

Учреждения обеспечены всем необходимым, в том числе, термометрами. В 2019 году для закупки медикаментов из городского бюджета было выделено 12 млн грн, в бюджетах районов на 2020 год предусмотрено еще 15,6 млн грн.

За счет городских средств районные управления образования закупили дезинфицирующие и моющие средства для всех садов и школ. В 2020 году на это предусмотрено 22 млн грн. Кроме того, в садах и школах усилен контроль за режимом мытья рук и влажной уборкой помещений.

КГГА также намерена ограничить доступ к школам, в том числе, и родителям. Для учеников ввели «пятиминутки здоровья» до и после уроков, где учителя напоминают школьникам о правилах личной гигиены и поведения при распространении инфекционных заболеваний.

«Правильная ежедневная коммуникация с детьми об элементарных правилах гигиены - важная часть целого комплекса мероприятий по предупреждению любых заболеваний», - подчеркнул заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Напомним, ранее Киев выделил более 73 млн гривен на ремонт школьных туалетов. Больше всего туалетных комнат планируют отремонтировать в Деснянском районе столицы.