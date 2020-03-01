В Днепре 8-летнему мальчику оторвало руку при взрыве неизвестного предмета

Ребенок нашел его во дворе у дома.

В Днепре в субботу произошел взрыв, в результате которого пострадал 8-летний мальчик. Об этом сообщили в ГосЧС Днепропетровской области.

Инцидент произошел около 11:00 в Рубиновом переулке.

"Пострадавший - мальчик 2011 рождения. Предварительный диагноз: травматическая ампутация левой руки, осколочные ранения ног, левого бедра, открытая травма живота, госпитализирован в детскую больницу на Космическую", - говорится в сообщении.

Предварительно известно, что пострадавший мальчик нашел предмет, похожий на трубку, в проходе между домами и начал его разбирать.

Паблик "Днепр оперативный" пишет, что правоохранители обнаружили у места взрыва предмет, похожий на взрыватель от 125-мм снаряда.

Сейчас ребенок находится в реанимации.