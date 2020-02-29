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Четырех рыбаков, задержанных Россией в Азовском море, привлекли к админответственности

Утром 29 февраля они вернулись в Украину.

Четырех рыбаков, задержанных Россией в Азовском море, привлекли к админответственности
Фото: https://dpsu.gov.ua/

В Украину после 10 суток ареста вернулись четверо рыбаков, которых ФСБ РФ задержала в Азовском море 14 февраля. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Корабли ФСБ России доставили рыболовецкое судно ЯЗП-0901 с украинскими гражданами на расстояние около 10 морских миль от порта Бердянск. Оттуда судно сопровождала группа катеров Морской охраны.

"По результатам осмотра и проверки документов, удостоверяющих личность, установлено, что это то самое плавсредство и те же четверо граждан Украины, которые в нарушение действующего законодательства вышли в море", - говорится в сообщении.

За нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море каждого из рыбаков привлечено к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет выхода в море сроком на 30 суток.

Обстоятельства их задержания российской стороной еще устанавливаются.

Напомним, 15 февраля пресс-служба пограничного управления ФСБ России в аннексированном Крыму сообщила о задержании маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту. В воскресенье, 16 февраля, российский суд арестовал украинцев на 10 суток.

В 2018-2019 году СБУ неоднократно фиксировала грубые нарушения со стороны ФСБ России в отношении украинских рыбаков в Азовском море. Согласно данным контрразведки, российская спецслужба незаконно задерживает украинцев, а после угроз и шантажа добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы.

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