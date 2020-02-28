Гела Бежуашвили очертил принципы трансформации образования на форуме Level UP Ukraine 2020

21 февраля состоялся ежегодный киевский бизнес-форум Level UP Ukraine – уникальное мероприятие, позволяющее обществу, власти и бизнесу взаимодействовать и договариваться о партнерстве для достижения общих целей, среди которых реформирование украинской экономики, привлечение инвестиций и переход к инновационному развитию.

Тематика Level UP Ukraine – 2020 – принципы создания большего. Основываясь на мировом опыте, спикеры приводили конкретные практические кейсы успешных управленческих решений, предлагали собственные идеи и предлагали свои проекты по выводу Украины на новый уровень экономического развития. В этом году Level UP Ukraine собрал в КВЦ «Парковый» более 600 предпринимателей, представителей власти и международных организаций, а также членов многочисленных бизнес-ассоциаций.

В современном мире качественное образование становится залогом успешного развития государства и инновационного развития экономики. Ввиду отсутствия эффективной образовательной системы государство рискует попасть в «ловушку бедности», когда отсутствие квалифицированных специалистов приводит к невозможности обеспечить рост производительности труда. Об этом говорилось в ходе панели Форума под названием «Постоянное развитие: принципы непрерывного образования для бизнеса, власти и взрослого населения страны».

Независимый директор и член правления Georgian Industrial Group, генерального партнера Форума, Гела Бежуашивли поделился опытом создания Европейской школы. Ее главное отличие от обычных учебных заведений – стремление дать ученикам не только знания, но и практические навыки, которые закладывают основы для конкурентоспособности при поступлении в высшие учебные заведения и выходе на рынок труда. Кабинеты школы оборудованы современной техникой, а в лабораториях можно даже печатать предметы на 3D-принтере.

Бежуашвили сделал акцент на том, что школьное образование должно находиться в фокусе любого государства. А целью каждой школы должно стать предоставление ученикам реальных компетенций – умения использовать приобретенные знания в работе. Он также очертил три главных вопроса образования: чему учить, как учить и кто именно учит. В числе прочего, в европейской школе студенты изучают программирование и маркетинг, чтобы в дальнейшем быть способными продвигать собственные продукты.

«Мы внедряем в образование такой метод, как project based learning (проектно ориентированное обучение). Это дает возможность старшеклассников работать над проектами, в которых принимают участие одновременно 4 преподавателя.

Сегодня преподаватели знают свой предмет, но не знают, как его преподавать. У них есть современное цифровое оборудование, но они не знают, как его использовать. Именно поэтому мы разработали 10-летнюю программу цифровой трансформации школы. Мы обучаем учителей использовать все современные средства», - отметил Бежуашвили.

В панельной дискуссии «Постоянное развитие: принципы непрерывного образования для бизнеса, власти и взрослого населения страны» принимали участие такие спикеры, как заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, директор по продажам и абонентскому обслуживанию Vodafone Евгений Булах, основатель компании Powercode Владислав Савченко, декан kmbs, первый директор Университета государственной фискальной службы Олег Шевчук и директор Института международных отношений Валерий Копейка.

Владислав Савченко

Поскольку Level UP Ukraine является постоянно действующей площадкой для коммуникации между бизнесом, властью и обществом, закрытие Форума-2020 означает начало работы над Форумом-2021. Организаторы прогнозируют, что в следующем году Форум расширит географию участников и свой количественный состав.