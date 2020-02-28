Эвакуированные из Китая в Украину подписывали документ о запрете общения со СМИ

Находящиеся на обсервации в Новых Санжарах подписывали документ, который, среди прочего, запрещает общаться с журналистами. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что этот документ был одобрен правительством, пишет "Слідство.Інфо".

В тексте соглашения есть указание исключить "любые контакты со средствами массовой информации". Одна из эвакуированных сообщила, что бумаги они подписывали еще до вылета из Уханя.

"Этот документ – вроде как наш билет на самолет", – объяснила она.

Он называется "Добровольное согласие лица на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий". Кроме указаний сообщать врачам об ухудшении самочувствия и придерживаться режима нахождения в обсервации, там есть пункт об исключении общения с представителями медиа.

"Обязуюсь придерживаться режима пребывания в обсерваторе, в том числе немедленно сообщать врачам о любом ухудшении самочувствия, исключить контакты с другими лицами, а также любые контакты со средствами массовой информации", – говорится в нем.

Фото: Слідство.Інфо

Скалецкая отметила, что этот документ был одобрен правительственным оперативным штабом.

"Мы планировали и прописывали его в "согласии" только по вопросам безопасности, поскольку считали, что при массовый стримах, скайп-интервью может быть также неумышленно транслирована информация о безопасности (размещение охраны, периметр)", – объяснил руководитель Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Юрист Виталий Коломиец, комментируя этот запрет, отметил, что это ограничивает конституционные права на распространение информации. Однако, по его словам, этот документ несет неопределенный правовой характер и выглядит как разъяснение или "пугалка".

Медийная юристка Елизавета Алексиюк сообщила, что в законодательстве нет возможности запрета на контакты с медиа в таких ситуациях. Руководитель Хельсинской группы по правам человека Александр Павличенко сообщил, что в тексте не указаны санкции в случае нарушения соглашения, поэтому подписание такого документа означает добровольное согласие.

Напомним, в ночь на 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения эвакуированных граждан. Правоохранители очистили дорогу к санаторию от митингующих, но они не прекратили им препятствовать. Столкновения продолжились, автобусы с эвакуированными забросали камнями. В результате полиция задержала 24 протестующих, но утром отпустила всех, кроме одного человека. Его задержали на 72 часа.

В ходе столкновений в Новых Санжарах пострадали девять полицейских и гражданский. Полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков.