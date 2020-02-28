Апелляционный суд отменил решение о сносе верхних этажей "дома-монстра" на Подоле

Северный апелляционный хозяйственный суд отменил решение о сносе четырех этажей так называемого «дома-монстра» по адресу ул. Нижний Вал, 27-29 на Подоле. Об этом сообщил ресурс «Ґрати».

««Патели Лизинг» подала апелляцию, в которой, в частности, указала, что при рассмотрении иска был нарушен принцип подсудности. По мнению застройщика, его должен был рассматривать не хозяйственный, а административный суд», - сказано в сообщении.

По этой причине 27 февраля Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу застройщика и отменил решение суда первой инстанции.

«По факту суд не рассматривал сути того, законно ли строительство, есть ли разрешение или нет, а просто умыл руки и сказал, что решение должен принимать административный суд», - рассказала активистка Катерина Бутко.

По ее словам, отдельно апелляционный суд отменил решение об обеспечительных мерах, в соответствии с которым дом было запрещено вводить в эксплуатацию. По словам Бутко, это не гарантирует, что дом вскоре начнут заселять. Активистка надеется, что Государственная архитектурно-строительная инспекция все равно не станет вводить дом в эксплуатацию из-за того, что он построен с нарушением, хотя для этого теперь и нет судебного запрета.

У Киевсовета есть право оспорить решение апелляционного суда в кассации.

Напомним, ранее сообщалось, что в "доме-монстре" по очень низким ценам распродают квартиры на четырех верхних этажах, подлежащих сносу. Риэлтор дома заявил, что все коммуникации - газ, вода и электричество - уже подведены. При этом он признал, что у дома существуют «небольшие проблемы».

Отмечается, что квартиры уже зарегистрированы в реестре прав на недвижимое имущество, поэтому отобрать их якобы будет невозможно. Также сообщалось, что некоторые семьи прописывают там детей, чтобы осложнить процесс разбирательств.