Подозреваемый по делу Гандзюк Левин не обжаловал экстрадицию в Украину, - адвокат

Левина могут доставить в Украину в течение двух недель

Подозреваемый в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) не обжаловал решение болгарского суда об экстрадиции в Украину.

Об этом LB.ua рассказал украинский адвокат подозреваемого Михаил Величко.

"Сегодня истекает последний день подачи апелляционной жалобы. Предварительно, на следующий день после заседания суда, мой клиент принял решение о необходимости подачи апелляционной жалобы. Она была подготовлена, но на сегодняшний день еще не подана. Левин рассуждает по этому поводу и, вероятно, прислушается к моей точке зрения о том, что основания получить положительное решение в апелляционной инстанции в Болгарии очень мизерные", - отметил адвокат.

Защитник добавил, что Левин считает себя непричастным к убийству Гандзюк и будет доказывать свою позицию в украинском суде.

"Он продолжает занимать позицию, что не является причастным к организации нападения на Екатерину Гандзюк, поэтому я ему советую в скором времени возвращаться в Украину. У меня есть определенные гарантии того, что с ним в Украине все будет хорошо. Опасаться ни за свою семью, ни за личную безопасность ему не нужно", - сказал Величко.

Адвокат не ответил на вопрос, кто именно дал ему такие гарантии.

Напомним, в конце января 2020 года Алексея Левина задержали в Болгарии, где он проживал в последнее время вместе со своей соотечественницей. Левина подозревают в организации нападения на Гандзюк.

27 января болгарский суд арестовал Левина на 40 суток. После чего Зеленский обсудил с премьером Болгарии его экстрадицию.

Позднее заместитель генпрокурора Виктор Трепак заявил, что определенные лица не хотят экстрадиции в Украину Алексея Левина. По его информации, эти же лица уже обеспечили Левина необходимой защитой.

22 февраля суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина.

24 февраля адвокаты Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, обратились в суд с ходатайством восстановить производство относительно него, которое было приостановлено из-за розыска подозреваемого Алексея Левина.

Антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля 2018 года. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

По обвинению в нападении на Гандзюк уже осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство было приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.