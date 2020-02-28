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В Карпатах объявлен третий уровень лавинной опасности

Лавины могут сойти на высокогорье в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

В Карпатах объявлен третий уровень лавинной опасности
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

В пятницу, 28 февраля, в Карпатах ожидается высокая вероятность схода лавин.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В связи с интенсивным приростом снежного покрова на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется высокая вероятность схода снежных лавин (3-й уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Грузии после схода лавины погиб украинский турист. Спасатели искали его два дня, после того, как он не вернулся в гостиницу.

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