В конфликт между Кернесом и Фельдманом может вмешаться Зеленский.

На рынке "Барабашово" в Харькове в четверг произошла драка между предпринимателями и муниципальной охраной.

Как сообщает местное издание "NewsRoom", утром к рынку приехали сотрудники коммунальных служб, чтобы выполнить решение исполкома от 29 января о сносе рекламной конструкции, мешающей строительству новой дороги через территорию рынка.

В результате у них возник конфликт с противниками строительства. Начались столкновения с применением пиротехники и слезоточивого газа. "Суспільне" пишет, что пострадали четыре человека, они получили ожоги глаз, рук и ног.

По данным пресс-службы ТЦ "Барабашово", на месте событий собрались несколько сотен человек. Приехал также первый вице-мэр Игорь Терехов.

Как рассказали в администрации рынка, среди предпринимателей есть люди, получившие ожоги глаз от распыленных газовых баллончиков, а также те, кто был избит арматурой. Точное количество пострадавших со стороны коммерсантов неизвестно.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что правоохранители прибыли на место происшествия около 12:00.

В то же время на сайте Харьковской ОГА говорится, что глава области Алексей Кучер намерен обсудить события вокруг Барабшово с президентом Владимиром Зеленским.

"Те события, которые происходят, недопустимы в цивилизованном мире, в цивилизованном городе - городе Харьков. Мы знаем о бенефициарах этой истории. Я призываю, обращаясь к ним, призываю Кернеса Геннадия Адольфовича, Фельдмана Александра Борисовича прекратить эти разборки на платформе «Барабашово». Я еще раз подчеркиваю, что все мы понимаем глубину тех отношений, которые сложились, и процессы выяснения личных отношений, которые перетянуты в наш город. Мы не можем этого допустить. Мы уже видим, что там применяется оружие и, дай бог, чтобы там не было жертв. Нам необходимо работать исключительно в правовом русле. Я завтра срочно отбываю в командировку в город Киев и буду докладывать об этой ситуации Президенту", - заявил Кучер.

Напомним, что харьковские власти хотят построить дорогу через рынок "Барабащово".

На сайте горсовета говорится, что дорога, соединяющая ул. Шевченко, ул. Академика Павлова и пр. Юбилейный, была зарезервирована в Генеральном плане Харькова еще в 1953 году. Эта же дорога была внесена в Генеральные планы развития Харькова в 1986, 2004, 2013 и 2019 годах.