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"Укравтодор" представил интерактивную карту, где можно оставлять жалобы на состояние дорог

Карта также будет контролировать соблюдение программы строительства и ремонтов.

"Укравтодор" представил интерактивную карту, где можно оставлять жалобы на состояние дорог
Фото: скриншот из видео

Сегодня, 27 февраля, Укравтодор представил интерактивную карту, на которой водители смогут в режиме реального времени оставлять жалобы на состояние дорог. Ее основной задачей является предоставление актуальной и достоверной информации о дорогах государственного значения. Об этом сообщили в пресс-центре Укравтодора. 

Среди возможностей интерактивной карты - контроль за соблюдением программы строительства и ремонтов. На ней можно увидеть все участки, которые будут отремонтированы.

«Подрядные организации получают деньги на содержание дорог - это и мелкие ремонты, и обеспечение наличия дорожных знаков и разметки, и уборка дорог от снега. Благодаря интерактивной карте бизнес сможет оперативно получать информацию о существующих проблемах и своевременно решать их. Задача Укравтодора - применять санкции к подрядчику, который нарушает требования контракта», - отметил глава ведомства Александр Кубраков.

Кроме того, через веб-ресурс можно оставить жалобу о текущем состоянии конкретного участка дороги. Для этого нужно загрузить фото проблемы (ямы, выбоины, кучи мусора и т.д.) на карту с конкретной геолокацией. В Укравтодоре отреагируют на эту жалобу и будут предоставлять оперативную информацию по ее решению.

Также граждане смогут получать актуальную информацию о состоянии проезда (ремонтов, ДТП, перекрытия движения, осложнения движения), про объекты придорожного сервиса, расположение паркингов, аварийно-опасных участков, погодных условий на дорогах.

Интерактивная карта Укравтодора доступна по ссылке map.ukravtodor.gov.ua, у нее есть мобильная версия. В ведомстве пока не планируют создавать отдельное мобильное приложение, для карты, однако планируют интеграцию в частности навигационной системой Waze. Функционал интерактивной карты может стать доступным для пользователей Waze в ближайшие несколько недель.

«Мы верим в партнерство. Сейчас есть ряд действительно полезных приложений - такие как Waze, Bolt, Uber, Действие и тому подобное. И для нас важно, чтобы они начали интегрироваться с нашей картой. Ведь, если вы пользуетесь Waze, разумеется, не имеет особого смысла устанавливать еще несколько похожих приложений. Наш приоритет - систематизировать все обращения в одном месте и иметь возможность их эффективно обрабатывать», - добавила советница Кубракова Яника Мерило. 

Напомним, в текущем году в рамках проекта «Большая Стройка» силами Укравтодора должны быть построены и отремонтированы 4 000 км дорог национального и международного значения. Еще 2 500 км дорог местного значения будут отремонтированы силами областных администраций. Это рекордное для Украины количество километров дорог, которые будут отремонтированы в течение одного года.

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