Завтра в Украине преимущественно без осадков, местами ветер до 20 м/с

На востоке Украины порывы будут достигать 20 м/с.

В Киеве 28 февраля облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов. Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +2…+7 градусов. В Карпатах ночью небольшой снег, днем умеренный снег, температура ночью -3…-8 градусов, днем 0…-5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +3…+8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +5…+10 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +5…+10 градусов.

Напомним, ранее из-за сильного ветра населенные пункты сразу в нескольких областях Украины оставались обесточенными.