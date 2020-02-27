Брата Ющенко лишили докторской степени
Брата Ющенко лишили докторской степени
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф
В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
Когда будет Украина. Ответ Владиславу Суркову
Когда будет Украина. Ответ Владиславу Суркову
ГлавнаяОбществоЖизнь

Завтра в Украине преимущественно без осадков, местами ветер до 20 м/с

На востоке Украины порывы будут достигать 20 м/с. 

Завтра в Украине преимущественно без осадков, местами ветер до 20 м/с
Фото: censor.net.ua

В Киеве 28 февраля облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов. Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". 

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +2…+7 градусов. В Карпатах ночью небольшой снег, днем умеренный снег, температура ночью -3…-8 градусов, днем 0…-5 градусов. 

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +3…+8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +5…+10 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +5…+10 градусов. 

Напомним, ранее из-за сильного ветра населенные пункты сразу в нескольких областях Украины оставались обесточенными.  

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Источник: "Українські новини"
Темы:
Новости по теме:

Читайте также