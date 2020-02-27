На содержание эвакуированных из Китая Кабмин выделил 2,65 млн гривен

Кабинет Министров выделил 2,65 млн гривен на содержание эвакуированных граждан в обсервации в медцентре "Новые Санжары" в Полтавской области. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Диана Давитян агентству "Украинские новости".

По ее словам, соответствующее распоряжение было принято правительством на внеочередном заседании 17 февраля.

"2,65 млн гривен были утверждены 17 февраля распоряжением. Это на содержание людей", - написала она.

Напомним, 20 февраля Украина эвакуировала из Уханя - очага распространения коронавируса, 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Всего в медцентр "Новые Санжары" на 14 дней помещены 89 граждан, включая водителей автобусов, сопровождающих и медиков. Ранее Кабмин выделил 4,5 млн гривен на эвакуацию этих граждан.

В результате ни у кого из 89 эвакуированных коронавирус не подтвердился. Следующий забор биоматериала для анализа проведут 1 марта.