В Одесской области уволили полицейских, которые присвоили вещи во время обыска на предприятии

В Одесской области из полиции уволили четверых правоохранителей, которые во время обыска присвоили вещи работников предприятия.

Их уволили за нарушение служебной дисциплина и законности, сообщили в пресс-службе областной полиции.

"За ненадлежащий контроль за действиями подчиненных один из руководителей уволен с должности, еще на троих наложены дисциплинарные взыскания", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что о происшествии стало известно по опубликованному в соцсетях видео. На нем полицейские во время обыска на одесском предприятии раскладывали по карманам чужие вещи и комментировали свои действия нецензурном словами.

Напомним, что этот инцидент произошел в офисе предприятия, на котором работают незрячие люди.