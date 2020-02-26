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В Одесской области уволили полицейских, которые присвоили вещи во время обыска на предприятии

Также уволен их начальник. 

В Одесской области уволили полицейских, которые присвоили вещи во время обыска на предприятии
Фото: Скриншот

В Одесской области из полиции уволили четверых правоохранителей, которые во время обыска присвоили вещи работников предприятия

Их уволили за нарушение служебной дисциплина и законности, сообщили в пресс-службе областной полиции.

"За ненадлежащий контроль за действиями подчиненных один из руководителей уволен с должности, еще на троих наложены дисциплинарные взыскания", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что о происшествии стало известно по опубликованному в соцсетях видео. На нем полицейские во время обыска на одесском предприятии раскладывали по карманам чужие вещи и комментировали свои действия нецензурном словами. 

Напомним, что этот инцидент произошел в офисе предприятия, на котором работают незрячие люди. 

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