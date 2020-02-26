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НАПК разрешило не подавать декларацию "кандидата на должность" при условии декларирования имущества за прошлый год

Такое решение принял глава Антикоррупционного агентства Александр Новиков. 

НАПК разрешило не подавать декларацию "кандидата на должность" при условии декларирования имущества за прошлый год
Фото: ymo.su

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков принял решение, согласно с которым во время проверки кандидата на должность будет проверяться декларация за прошлый год, поданная последней, без учета ее типа. Об этом сообщили на портале Судебной власти Украины.

"Декларациями за прошлый год, которые охватывают период с 1 января по 31 декабря, являются: ежегодная декларация, декларация "после увольнения" и декларация человека, который претендует на занятие должности", – говорится в сообщении.

Если претендующий на пост, согласно с законодательством, не подавал декларацию за прошлый год, то необходимо подать декларацию "кандидата на должность". В ней необходимо указать название будущего места работы и будущей должности, в связи с которой возникла необходимость декларирования, тип и категорию должности, другие статусы (принадлежит ли субъект декларирования к лицам, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, принадлежит ли его должность к связанным с повышенными коррупционными рисками, а также является ли он публичным деятелем).  

Напомним, депутат Верховной Рады, член пророссийской фракции ОПЗЖ Валерий Гнатенко претендует на пост судьи Конституционного Суда. Об этом стало известно благодаря поданной ним декларации кандидата на должность.  

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