ВАКС отправил на повторное распределение дело по проекту "Стена"

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора об их отводе в деле о хищении средств, выделенных на проект инженерно-технического обустройства государственной границы с Россией (проект "Стена"). Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

По словам прокурора, причиной отвода стало наличие в деле данных, которые являются государственной тайной. А коллегия судей не имеет доступа к этой информации. Суд удовлетворил ходатайство и отправил дело на повторное автоматическое распределение.

Фото: Артем Кочурский

Напомним, НАБУ завершило расследование хищения средств по проекту "Стена" летом прошлого года. Установлено, что за счет завышения объемов фактически выполненных работ, нецелевого использование средств и других коррупционных действий государству был нанесен ущерб более чем на 16,68 млн гривен.

По делу проходят восемь обвиняемых, в частности трое должностных лиц Госпогранслужбы, трое директоров фирм подрядчиков и двое посредников.

Проект обустройства украинской границы с Россией, которое имеет название "Европейский вал", или "Стена", начали реализовывать в 2014 году. В ноябре 2018-го его реализацию продлили до 2021 года.