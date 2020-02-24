Фигурант дела об убийстве Гандзюк обжаловал решение болгарского суда об экстрадиции в Украину

Алексей Левин (Москаленко), который подозревается в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, обжаловал решение болгарского суда об экстрадиции в Украину.

Об этом заявил адвокат подозреваемого Михаил Величко.

"Экстрадиция Левина откладывается, клиентом принято решение подать апелляцию на решение Болгарского суда о его экстрадицию по запросу Офиса ГПУ в Украину", - написал адвокат в Facebook.

В конце января 2020 года Алексея Левина задержали в Болгарии, где он проживал в последнее время вместе со своей соотечественницей. Левина подозревают в организации нападения на Гандзюк.

27 января болгарский суд арестовал Левина на 40 суток. После чего Зеленский обсудил с премьером Болгарии его экстрадицию.

Прокуратура настаивала на содержании под стражей до вынесения решения об экстрадиции. Левин просил суд назначить ему домашний арест с ношением электронного браслета и заявил, что у него серьезные заболевания сердца. По его словам, он перенес четыре операции.

Позднее заместитель генпрокурора Виктор Трепак заявил, что определенные лица не хотят экстрадиции в Украину Алексея Левина. По его информации, эти же лица уже обеспечили Левина необходимой защитой.

22 февраля суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина.

24 февраля адвокаты Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, обратились в суд с ходатайством восстановить производство относительно него, которое было приостановлено из-за розыска подозреваемого Алексея Левина.

Антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля 2018 года. 4 ноября девушка скончалась в больнице.

По обвинению в нападении на Гандзюк уже осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство было приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.