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Суд отпустил под круглосуточный домашний арест экс-бойца "Омеги", подозреваемого в расстрелах на Майдане (обновлено)

Обвинение просило отправить Владимира Косенко на 60 дней в СИЗО СБУ.

Печерский районный суд Киева 19 февраля избирает меру пресечения бывшему офицеру отдельного отряда спецназначения и борьбы с терроризмом МВД "Омега" Владимиру Косенко.

Фото: LB.ua

Об этом сообщает издание Граты.

Следствие считает, что Косенко стрелял на поражение в направлении протестующих на Институтской и Майдане Незалежности 20 февраля 2014 года. В результате, по словам следователя ГБР Андрея Ены, спецназовец убил Олега Ушневича и ранил Виталия Гукова.

Офицеру объявлено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий с применением оружия (часть 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины), покушении на умышленное убийство и убийстве, совершенным опасным для жизни многих лиц способом, по предварительному сговору (часть 2 статьи 115 УК). В случае доказательства вины ему грозит вплоть до пожизненного срока заключения.

Фото: LB.ua

Меру пресечения Косенко будет избирать судья Алексей Соколов. Гособвинение представляют прокуроры Игорь Земсков и Олег Багнюк из отдела Генпрокуратуры по "делам Майдана". Адвокатов Косенко нанял, по его собственному признанию, Андрей Портнов - бывший первый замглавы администрации президента Виктора Януковича.

В суд поддержать Косенко пришли около 10 его сослуживцев из МВД. В зале они уже успели ввязаться в перепалку с другими слушателями - участниками Майдана.

Фото: LB.ua

Судебное заседание сегодня переносилось уже дважды и начинается с опозданием на пять часов.

Прокурор Игорь Земсков просит отправить Владимира Косенко на 60 дней в СИЗО СБУ, мотивируя это рисками, если подозреваемый останется на свободе.

Фото: LB.ua

Косенко несколько раз ездил заграницу, в Астану, и выезжал в Крым, у него есть два загранпаспорта, утверждает прокурор.

По мнению прокурора, есть риск давления на потерпевших, а также возможность связаться с 21 разыскиваемым сотрудниками "Беркута", которые могут помочь ему скрыться в Крыму или РФ.

Обновление. Адвокат Ярослав Кулик сразу после выступления прокурора просил суд рассмотреть жалобу на незаконное задержание.

Риски от того, что подозреваемый останется на свободе, адвокат назвал гипотетическими, и отметил, что Косенко ранее не судим, имеет социальные связи, женат, причем жена не работает и вместе с ребенком у него на содержании.

Адвокат Богдан Бивалькевич назвал доказательства следствия "перекрученными фактами", а основой подозрения - манипуляцией.

Адвокат Евгений Солодко заявил, что "дело плохо сшито, не хватает многих материалов".

После перерыва судья перешел к жалобе защиты на задержание Косенко.

Прокуроры отмечали, что сегодняшнее заседание не предусматривает рассмотрения жалобы на задержание и еще раз попросили суд отказать в жалобе защиты на задержание.

В результате около 22:35 суд избрал меру пресечения Косенко - круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет до 17 апреля.

Бывшего спецназовца задержали 17 февраля 2020 года. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В случае доказательства вины, ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Судья Алексей Соколов
Фото: LB.ua
Судья Алексей Соколов

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Прокуроры Игорь Земсков и Олег Багнюк
Фото: LB.ua
Прокуроры Игорь Земсков и Олег Багнюк

Слева - активисты Майдана, справа - группа поддержки Косенко
Фото: LB.ua
Слева - активисты Майдана, справа - группа поддержки Косенко

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Напомним, в ноябре прошлого года ГБР создало в своем составе новый следственный отдел, который будет заниматься расследованием преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

О том, что происходило в центре Киева 18-20 февраля 2014 года, когда погибли десятки людей, читайте в тексте "План уничтожения Майдана", отрывке из книги Сони Кошкиной "Майдан. Нерассказанная история".

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