На заседании конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов на должности прокуроров антикоррупционной прокуратуры утвердили списки допущенных и не допущенных лиц к участию в конкурсе. Об этом сказано на фейсбуке САП.

В списке допущенных к участию в конкурсе - 633 кандидата, в списке не допущенных - 18.

Фото: САП

Тестирования на знание законодательства состоятся 22 и 23 февраля согласно графикам.

Лица, которые по уважительным причинам не придут, могут быть допущены к тестированию на 25 февраля по их письменному заявлению, при наличии документов, подтверждающих причину неявки.

Тестирование состоится на базе Национальной академии прокуратуры Украины по адресу: г. Киев, ул. Юрия Ильенко, 81-Б. Само тестирование длится не более 100 минут.

"Каждому кандидату электронная система тестирования генерирует свой уникальный тест из 100 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, максимальное количество возможных баллов составляет 100. Для допуска к следующему этапу конкурса кандидатам необходимо набрать 80 баллов", - сказано в сообщении.

Напомним, прием документов на должности прокуроров САП начался 3 февраля и продолжался до 15 февраля.

В феврале также сообщалось, что Холодницкий ожидает, что к 2021 году Высший антикоррупционный суд вынесет 100 приговоров по делам, расследуемым Национальным антикоррупционным бюро и САП. Он также отметил, что НАБУ и САП расследуют 892 производства.