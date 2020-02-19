Гладковскому разрешили выезжать за пределы Киевской области, - адвокат

Высший антикоррупционный суд разрешил бывшему заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому выезжать за пределы Киевской области. Об этом сообщил его адвокат Руслан Волынец в комментарии "Укринформу".

"Вчера было заседание Антикоррупционного суда, на котором прокуратура обратилась с просьбой продлить все 5 обязанностей (Гладковскому). Мы выступили против этой одной обязанности (не покидать Киевскую область), чтобы его (продолжение) не удовлетворяли. И суд принял решение отказать в части запрета выезда за территорию Киевской области. Т.е., Гладковский может в данный момент свободно передвигаться по территории Киевской области", - сказал Волынец.

Адвокат уточнил, что у Гладковского остались следующие обязанности: являться к детективу по требованию, при изменении места жительства или регистрации извещать об этом, воздерживаться от общения с определенными лицами в рамках производства, сдать паспорта для выезда за границу.

По словам адвоката, обязанности Гладковскому продлены до 18 апреля.

Напомним, 25 февраля 2019 года команда журналистских расследований Bihus.Info представила фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Гладковского задержали 17 октября перед вылетом в Брюссель, где он якобы планировал посетить автовыставку. Однако следствие считает, что Гладковский с семьей собирались бежать из страны из-за угрозы криминального расследования.

Ему вменяют использование служебного положения в интересах компании "Богдан моторс", которая ему принадлежит. Следствие считает, что он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдана". Размер убытков, нанесенных государству, оценивается в 10,6 млн гривен.

Кроме того, выяснилось, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы на общую сумму почти 165 тыс. долларов в 2016-2018 годах.

19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского на 60 суток с возможностью внести 10 млн 623 тыс. гривен залога. 21 октября семья Гладковского внесла залог и он вышел из СИЗО.

В конце октября Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение суда, который избрал для Гладковского меру пресечения в виде ареста и установил залог в размере 10,6 млн гривен.

20 декабря Гладковскому разрешили снять электронный браслет.