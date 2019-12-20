Гладковскому разрешили снять электронный браслет

Высший антикоррупционный суд отменил ношение электронного браслета для бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Об этом "Українським Новинам" сообщил его адвокат Руслан Волынец.

"Браслет сняли", - сказал он.

Решение было принято в пятницу.

При этом, как сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, суд частично удовлетворил ходатайство САП о продлении Гладковскому обязательств. Так, было отменено ношение браслета, но продлены запрет на выезд за границу, покидать Киев и Киевскую область без разрешения и запрет на общение с рядом свидетелей по делу.

Напомним, ранее Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение суда, который избрал для Гладковского меру пресечения в виде ареста и установил залог в размере 10,6 млн гривен.

19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского на 60 суток с возможностью внести 10 млн 623 тыс. гривен залога. 21 октября семья Гладковского внесла залог и он вышел из СИЗО.

Гладковского задержали 17 октября перед вылетом в Брюссель, где он якобы планировал посетить автовыставку. Однако следствие считает, что Гладковский с семьей собирались бежать из страны из-за угрозы криминального расследования.

Ему вменяют использование служебного положения в интересах компании "Богдан моторс", которая ему принадлежит. Следствие считает, что он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдана". Размер убытков, нанесенных государству, оценивается в 10,6 млн гривен.

Кроме того, выяснилось, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы на общую сумму почти 165 тыс. долларов в 2016-2018 годах.