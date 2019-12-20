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Совет судей определил свою часть комиссии от отбору новых членов ВККСУ

Еще троих выберут из числа международных экспертов.

Совет судей 20 декабря тайным голосованием выбрал троих судей, которые войдут в конкурсную комиссию по отбору новых членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Об этом говорится на сайте Совета.

В конкурсную комиссию вошли:

  • Оксана Марченко, судья Хозяйственного суда Киева (16 голосов)

Фото: rsu.gov.ua

  • Виктор Остапчук, судья Верховного Суда (15 голосов)

Фото: rsu.gov.ua

  • Богдан Монич, судья Седьмого апелляционного административного суда из Винницы (13 голосов).

Фото: rsu.gov.ua

В голосовании приняли участие 24 члена Совета судей.

Еще трех представителей конкурсной комиссии выберут из числа международных экспертов, предложенных иностранными и международными организациями для Общественного совета международных экспертов, созданного согласно закона о Высшем антикоррупционном суде.Напомним, что после вступления в силу президентского закона о деятельности органов судейского управления весь состав Высшей квалифкомиссии судей прекратил работу.

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