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Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
ГлавнаяПраво

Запорожский "смотрящий" Анисимов арестован без права залога

Криминальному авторитету грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией.

Запорожский "смотрящий" Анисимов арестован без права залога
Евгений Анисимов
Фото: https://www.facebook.com/evgenyjchernyak

Заводской районный суд Запорожья поздно вечером 17 февраля постановил взять под стражу на 60 суток задержанного накануне криминального авторитета Евгения Анисимова.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Применено содержание под стражей без права внесения залога. Сама мера пресечения избрана ранее, в Орджоникидзевском районном суде города Запорожья. Защита возражала против ходатайства в полном объеме. Рассмотрение проходит в Заводском районном суде города Запорожья, потому что в Октябрьском не смогли образовать коллегию: судьи уже принимали участие в связанных делах, что является основанием для отвода/самоотвода", - рассказал представитель потерпевших адвокат Дмитрий Гладкий.

Еще в январе 2018 года следственный судья Орджоникидзевского районного суда города Запорожья вынес постановление об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Впоследствии по решению Апелляционного суда области рассмотрение дела было передано в Октябрьский районный суд Запорожья. Впрочем, суд не смог сформировать необходимую для рассмотрения коллегию из-за самоотвода части судей: они раньше рассматривали дело лиц, которым инкриминировали вхождение в состав преступной организации Анисимова. 17 февраля дело было перенаправлено в Заводский районный суд Запорожья.

Накануне, 16 февраля Национальная полиция сообщила о задержании в Киеве лидера преступной организации, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей.

Анисимову инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса Украины.

По данным стороны обвинения, во времена преступного режима Януковича "Анисим" облагал данью предпринимателей Запорожской области и выкачивал деньги из коммунальных предприятий области.

Криминальному авторитету грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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