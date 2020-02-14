Экс-чиновнику "Нафтогаза" обявили подозрение в нанесении убытков на 284 млн гривен

Подозреваемому грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему директору одного из департаментов НАК "Нафтогаз Украины" в злоупотреблении властью, что нанесло государству 284 млн гривен убытков.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что в 2013 году руководство ОАО "НАК "Нафтогаз Украины" заключило договор на услуги по проведению сейсморазведочных исследований стоимостью 407 млн гривен. При этом, зная, что общество не сможет выполнить часть исследований, подозреваемый составил и передал на подпись руководству перечень работ, а затем согласовал акты их выполнения.

"Эти действия стали основанием для частичной оплаты услуг по договору, что нанесло государству 284 млн грн убытков", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об обращении в суд для избрания подозреваемому меры пресечения.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.