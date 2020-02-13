​Кандидат в члены Нацсовета пойдет под суд за поддельный диплом

Харьковская местная прокуратура №2 направила в суд обвинительный акт в отношении экс-советника бывшей главы Харьковской облгосадминистрации, обвиняемой в том, что она во время прохождения конкурса на должность госчиновника Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания предоставила конкурсной комиссии поддельный диплом о получении высшего образования.

Об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры.

"11 февраля 2020 года обвинительный акт в отношении женщины направлен в суд за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа)", - говорится в сообщении.

Представители Нацсовета обратились в правоохранительные органы после того, как подозреваемая не прошла спецпроверку, поскольку ее диплом был поддельным.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, либо арест на срок до шести месяцев, либо же ограничение свободы на срок до двух лет.

Согласно данным, публиковавшимся в прессе, обвиняемая - бывшая советница Юлии Светличной Мария Андреас. В конкурсных документах она указала диплом об окончании НТУ "ХПИ" от 2003 года, в то время, как в самом вузе утверждают, что она была отчислена еще в 2000 году.

Уведомление о подозрении прокуратура вручила Андреас в ноябре 2019 года.