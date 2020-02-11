ОАСК попросили признать действия Венедиктовой противоправными и отменить назначение ее заместителей

В Окружной административный суд Киева поступил иск от Дмитрия Карпа о признании противоправными действий врио директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой.

Речь идет об объявлении и проведении с 29 декабря по 20 января конкурса на должности ее первого заместителя и заместителя, сообщили в пресс-службе суда.

"Истец также просит суд отменить индивидуальные акты Ирины Венедиктовой, а именно – указы о назначении Александра Бабикова первым заместителем и Александра Соколова заместителем ГБР", – говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии производства в административном деле. Отмечается также, что в производстве ОАСК находится дело об обжаловании решения Конкурсной комиссии ГБР об определении победителей в конкурсе на должности первого заместителя и заместителей ГБР.

Напомним, 20 января первым заместителем директора ГБР стал Александр Бабиков, заместителем – Александр Соколов. Бабиков до этого работал в адвокатском бюро, представлявшем интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича. Александр Соколов работал в УСБУ в Харьковской области.

Спустя день после назначения нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что Александр Бабиков мог знать о своем назначении на должность первого замдиректора ГБР еще до проведения конкурса. По ее мнению, то, что Бабиков еще до конкурса отказался от своей работы и адвокатской деятельности, свидетельствует об его уверенности в назначении.

28 января первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков заявил, что не представлял интересы экс-президента-беглеца Виктора Януковича, а как сотрудник адвокатского объединения лишь подписывал технические документы. Однако заявление замглавы ГБР о том, что он не был адвокатом Януковича, опровергли документами.

Кроме того, журналисты bihus.info выяснили, что Александр Соколов, который также выиграл конкурс на должность замдиректора ГБР, может быть связан с Ириной Венедиктовой через свою жену Анну Соколову.