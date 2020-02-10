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Суд отказал СБУ в аресте имущества аэропорта "Запорожье"

Из-за ареста было заблокировано строительство нового терминала.

Суд отказал СБУ в аресте имущества аэропорта "Запорожье"
Фото: zp.gov.ua

Суд постановил вернуть аэропорту "Запорожье" изъятое в ходе обысков имущество, а также документы подрядчиков, которые касаются строительства нового пассажирского терминала.

Об этом информирует пресс-служба Запорожского городского совета.

Соответствующее решение 6 февраля принял Жовтневый районный суд в ответ на ходатайство следователей УСБУ об аресте имущества КП "Международный аэропорт Запорожье".

"Сейчас документы находятся в стадии возвращения владельцам, а значит все пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию здания нового терминала будут продолжаться", - говорится в сообщении.

17 января СБУ проводила обыски на территории аэропорта "Запорожье" по делу, открытому в 2015 году. Были изъяты и документы, касающиеся строительства нового терминала.

Офис генпрокурора сообщил экс-чиновнику аэропорта "Запорожье" о подозрении в нанесении 1,5 млн гривен ущерба при реконструкции взлетно-посадочной полосы.

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