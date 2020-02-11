СБУ установила заказчика поджога авто журналистки "Радио Свобода" во Львове

По одной из версий следствия, также причастен сотрудник полиции.

Служба безопасности Украины установила подозреваемого в заказе поджога авто журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук во Львове. Это – житель Львова, ранее судимый и известный в криминальных кругах схемами контрабанды и разворовывания топлива с местной железной дороги.

По одной из версий следствия, к организации поджога он привлек работника Франковского отделения полиции ГУ Нацполиции во Львовской области, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Полицейский подобрал исполнителя и передал деньги за выполненную "работу". Сейчас вероятный организатор скрывается от следствия за границей, ему заочно сообщили о подозрении и объявили в международный розыск", – уточнили в СБУ.

Решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Относительно полицейского – ходатайства о разрешении на задержание и доставление в суд с целью избрания меры пресечения в виде ареста.

Предварительная правовая квалификация преступления – ч.2 ст. 347-1 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста.

Напомним, ночью в четверг, 30 января, сожгли автомобиль Mitsubishi Colt, который принадлежал львовской корреспондентке украинской службы "Радио Свобода" Галине Терещук и ее мужу, журналисту Василию Терещуку. Правоохранители в Одессе задержали подозреваемого в поджоге, 19-летнего жителя Хмельницкого.

Также журналисты обнародовали видео поджога автомобиля Терещук. На нем видно, как мужчина кладет на лобовое стекло автомобиля журналистки пакеты, поджигает их и убегает.