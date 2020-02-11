За сутки в зоне ООС противник пять раз открывал огонь

Потерь с украинской стороны нет.

За 10 феврале в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования России пять раз нарушали режим прекращения огня.

Противник стрелял из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Рядом с Красногоровкой противник открыл огонь из стрелкового оружия, неподалеку Павлополя сделал пять выстрелов из станкового противотанкового гранатомета. В районе Орехового сделали четыре выстрела из станкового противотанкового гранатомета, рядом с населенным пунктом Хутор Вильный стреляли из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Новолуганского – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", – добавили в министерстве.

Напомним, 9 февраля противник открывал огонь девять раз, был ранен один украинский военный.

Обстрел по позициям украинских военных велся из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, 122 мм и минометов 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.