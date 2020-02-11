МАУ увеличила норму перевозки животных в салоне

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 12 февраля увеличивает норму перевозки животных в салоне.

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

"Мы хорошо понимаем, насколько критичными при перевозке ваших животных в салоне могут быть даже лишние 500 граммов. Поэтому, чтобы перед полетом вам не приходилось садить "пушистика" на диету или ломать голову над тем, как еще можно облегчить вес контейнера, мы добавляем 2 кг до максимально допустимой нормы, которая действует в большинстве авиаперевозчиков", - сказано в сообщении.

Следовательно, с 12 февраля максимальный вес собаки или кошки, которая путешествует в салоне, вместе с контейнером должен составлять 10 кг.

Стоимость услуги остается без изменений. Заказать и согласовать путешествие животного следует минимум за 24 часа до вылета в контакт-центре МАУ или с помощью онлайн-формы.

Напомним, авиакомпания SkyUp изменила правила перевозки пассажиров и багажа с 16 января.