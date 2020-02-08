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СБУ разоблачила фальшивый ремонт пассажирских самолетов в аэропортах "Киев" и "Одесса"

Организация по техобслуживании действовала в сговоре с сотрудниками авиакомпании.

СБУ разоблачила фальшивый ремонт пассажирских самолетов в аэропортах "Киев" и "Одесса"
Фото: https://ssu.gov.ua/

Организация по техническому обслуживанию в международных аэропортах "Киев" и "Одесса" фальсифицировала данные по ремонту пассажирских самолетов. Об этом сообщили в СБУ.

"В рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО. В частности, была сфальсифицирована документация по проведению ремонтных работ самолетов", - говорится в сообщении.

Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами, отмечают в ведомстве.

Чиновник авиапредприятия, ответственный за техническое обслуживание самолетов, решением суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 (Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Компании-эксплуатанту отменено разрешения на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам - сертификаты летной годности.

Напомним, ранее СБУ задержала в Борисполе шесть человек за попытку контрабанды в РФ комплектующих для военных самолетов.

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