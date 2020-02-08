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​В воскресенье в Киеве без осадков, до +2 градусов

Температура ночью - до -8 градусов.

​В воскресенье в Киеве без осадков, до +2 градусов
Фото: Диана Буцко

9 февраля в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7 градусов, днем 0…+2 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-8 градусов, днем +1…+7 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью 9…-14 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +2…+4 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +3…+5 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +2…+4 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-10 градусов, в Сумской области -11…-15 градусов, днем -3…-4 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7…-15 градусов, днем -2…+3 градуса, в Днепропетровской области ночью -16…-19 градусов, днем -4…-8 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14…-19 градусов, днем -4…-9 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8…-16 градусов, днем -4…+3 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10…-15 градусов, днем -2…-3 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью -7…-9 градусов, днем -1…+1 градус.

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Источник: "Украинские новости"
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