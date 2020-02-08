В Винницкой области городского главу, депутата и двух уголовных авторитетов разоблачили на взятке в $100 тыс.

В Винницкой области городского главу, депутата и двух уголовных авторитетов разоблачили на взятке в 100 тысяч долларов. Об этом 7 февраля сообщили в областной прокуратуре.

"Депутат, заручившись поддержкой городского главы и трех пособников, двое из которых являются влиятельными в криминальном мире лицами, так называемыми "криминальными авторитетами", обещал предпринимателю обеспечить голосование депутатами городского совета и им лично о решении предоставить в пользование 10 гектаров земли для предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

Указанные лица гарантировали безусловное подписание мэром принятого решения за 100 тысяч долларов США.

Фигурантов задержали во время получения части суммы - 20 тысяч долларов.

По месту их жительства и работы изъяли оружие и средства в сумме 46 500 долларов, 6700 евро, 75 000 гривен.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет.

Напомним, ранее арестовали чиновника секретариата Кабмина, которого задержали на 2,5 млн грн взятки.