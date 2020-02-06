Его задержали в рабочем кабинете при получении 20 тыс. гривен от жильца многоквартирного дома.

Правоохранители разоблачили во взяточничестве сотрудника коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети".

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.

"По информации спецслужбы, ведущий инженер предприятия вместе с коллегами и чиновниками районных администраций Харькова наладил систематическое вымогательство и получение денег от местных жителей за беспрепятственное оформление и выдачу документов, необходимых для установления индивидуального отопления", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали, что он требовал 55 тыс. гривен у владельца жилья в многоквартирном доме, который планировал перейти на автономное отопление.

Инженер был задержан в своем рабочем кабинете во время получения первой части взятки в размере 20 тыс. гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды) и избрании ему меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, ранее на Волыни главу сельсовета задержали при получении $6 тыс. взятки за выделение земучастка.