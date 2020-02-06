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​Инженер Харьковских теплосетей требовал взятки за документы для индивидуального отопления

Его задержали в рабочем кабинете при получении 20 тыс. гривен от жильца многоквартирного дома.

​Инженер Харьковских теплосетей требовал взятки за документы для индивидуального отопления
Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители разоблачили во взяточничестве сотрудника коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети".

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.

"По информации спецслужбы, ведущий инженер предприятия вместе с коллегами и чиновниками районных администраций Харькова наладил систематическое вымогательство и получение денег от местных жителей за беспрепятственное оформление и выдачу документов, необходимых для установления индивидуального отопления", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали, что он требовал 55 тыс. гривен у владельца жилья в многоквартирном доме, который планировал перейти на автономное отопление.

Инженер был задержан в своем рабочем кабинете во время получения первой части взятки в размере 20 тыс. гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды) и избрании ему меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, ранее на Волыни главу сельсовета задержали при получении $6 тыс. взятки за выделение земучастка.

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