Правоохранители разоблачили во взяточничестве сотрудника коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети".
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.
"По информации спецслужбы, ведущий инженер предприятия вместе с коллегами и чиновниками районных администраций Харькова наладил систематическое вымогательство и получение денег от местных жителей за беспрепятственное оформление и выдачу документов, необходимых для установления индивидуального отопления", - говорится в сообщении.
Правоохранители задокументировали, что он требовал 55 тыс. гривен у владельца жилья в многоквартирном доме, который планировал перейти на автономное отопление.
Инженер был задержан в своем рабочем кабинете во время получения первой части взятки в размере 20 тыс. гривен.
Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды) и избрании ему меры пресечения.
Напомним, ранее на Волыни главу сельсовета задержали при получении $6 тыс. взятки за выделение земучастка.